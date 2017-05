Le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni est renforcé et passe de «grave» à «critique», et l'armée va venir en appui de la police, a annoncé mardi la première ministre Theresa May après l'attentat de Manchester.

«Nous ne pouvons ignorer la possibilité qu'un groupe d'individus plus large soit lié à l'attentat de Manchester», a souligné Theresa May, après l'attentat qui a fait lundi soir 22 morts, dont des enfants, à l'issue d'un concert.

Plus de détails à venir.