L’absence d’un drapeau du Québec fait rigoler

L’absence d’un drapeau du Québec lors d’une allocution du premier ministre Philippe Couillard à Tel-Aviv a créé un certain émoi mardi.

M. Couillard a débuté la cinquième journée de son voyage à l'Université de Tel-Aviv, où il recevait un prix pour la mission économique à laquelle il participe.

Il s’agit d’une reconnaissance du fait que c'est la première fois qu'il y a un premier ministre québécois qui mène une mission ici. Mais la journée a drôlement commencé...

Derrière le premier ministre se trouvaient le drapeau de l'université avec le sigle de l’établissement et le drapeau israélien.

Lorsque Philippe Couillard s'est adressé à la foule, il a dit: «votre sigle ressemble beaucoup au Fleurdelisé québécois».

Et quand il s'est retourné, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de drapeau du Québec derrière lui. C'est à ce moment que quelqu'un de l'organisation s'est dépêché de venir installer un drapeau du Canada, et non du Québec. Une situation qui a bien fait rire la foule, mais qui paraît plutôt mal lorsqu'on reçoit un dignitaire étranger.

Le premier ministre se rendra également à la Chambre de commerce, où il va rencontrer des entrepreneurs israéliens qu'il tentera de jumeler avec des Québécois.

- D’après les informations de Véronique Prince, envoyée spéciale en Israël