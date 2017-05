Laurent Lessard interpelle la vérificatrice générale

En raison des nombreux retards et dépassements de coûts, le ministre Laurent Lessard a demandé à la vérificatrice générale (VG) de porter une attention particulière à la gestion des travaux effectués sur les traversiers de la STQ, a appris l’Agence QMI.

L’attaché de presse de M. Lessard a confirmé que le ministre a fait parvenir une lettre à la VG en avril dernier pour s’assurer de la saine gestion des deniers publics à la Société des traversiers du Québec (STQ).

Le «Journal de Québec» révélait mardi que le coût de plusieurs projets a explosé à la STQ, dont la remise en état de deux traversiers destinés au trajet Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola. Son coût projeté est passé de 8 millions $ à 39 millions $.

Cela s’ajoute à la construction interminable, au Chantier Davie, de nouveaux traversiers appelés à servir à Tadoussac.

«En sachant que le VG allait inspecter sous peu la STQ, le ministre a écrit une lettre en lui mentionnant de porter une attention particulière aux traversiers qui sont en construction avec la Davie et aux contrats qui sont liés à ces traversiers-là», a expliqué l’attaché du ministre Lessard, Mathieu Gaudreault.

«Les traversiers accusent des retards et des dépassements de coûts [...]. On a un différend avec la Davie, mais nous, on a payé pour des bateaux, alors il faut s’assurer de les avoir et au meilleur coût possible», a-t-il ajouté.

À la lumière des informations dévoilées dans le «Journal de Québec», la CAQ disait entretenir «des doutes» sur l’intégrité de la STQ.

«Avant de dire qu’il y a du détournement de fonds, moi j’aimerais que la vérificatrice générale [s’en mêle]», avait indiqué le député caquiste Donald Martel, en entrevue à l'Agence QMI.