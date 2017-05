«Le leadership de Jean-François Lisée est certainement fragilisé»

Les choses n’ont pas tourné exactement comme Jean-François Lisée l’aurait souhaité, en fin de semaine, alors que les membres de Québec solidaire ont voté contre une éventuelle alliance avec le Parti québécois.

En rejetant une possible convergence avec le PQ, Québec solidaire «a refusé de mettre le bien commun au-dessus de son intérêt partisan», a déclaré M. Lisée, mardi, quelques instants avant d’amorcer un caucus spécial avec ses députés.

Le tapis serait-il en train de lui glisser sous les pieds, se demande l’animateur de «La Joute», Paul Larocque, à LCN. «Son leadership est certainement fragilisé, soutient le chroniqueur politique Luc Lavoie. Dès qu’il a été élu chef, il a fait un pari qu’il a poussé très loin, il a même baissé pavillon dans Gouin en disant: "pour vous montrer ma bonne volonté, à Québec solidaire, je m’enlève de la route, il n’y aura plus d’obstacle avec nous, vous allez avoir Gouin, vous allez avoir la preuve qu’on est de bonne foi". Il a poussé, poussé, alors que ça devenait de plus en plus évident que ce mariage qu’il souhaitait était carrément contre nature.»

De son côté, le coanalyste à «La Joute», Bernard Drainville, rappelle que cette stratégie de convergence remonte à l’époque où Pierre-Karl Péladeau était à la tête du PQ. «Ça fait deux ans que ça dure et aujourd’hui, c’est le Parti québécois qui est le grand perdant. Alors aujourd’hui, Jean-François Lisée a réuni ses députés et il va essayer de tirer les marrons du feu. Il va parler aux électeurs de Québec solidaire, et non à ses militants, pour leur dire que lui était de bonne foi, il a tendu la main, il se fait donner une claque sur la gueule, et là, il leur demande de venir les rejoindre», ajoute-t-il.

D’après M. Lisée, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé a fait le choix de l’intransigeance et de l’isolement. Il estime que la jeune formation politique a tourné le dos à 87% de ses sympathisants qui souhaitaient accepter ce pacte, en se basant sur les données d’un récent sondage.

Une grande «naïveté»

Bernard Drainville est tout à fait d’accord avec cette interprétation des faits. «C’est totalement vrai. Et la grande question est de savoir si les électeurs solidaires en région, ceux en dehors de l’île de Montréal, vont se dire: "moi, j’ai crû en cette alliance-là, j’ai vu la direction du parti, les militants, le noyau dur, rejeter du revers de la main cette idée de travailler ensemble". Est-ce que certains de ces électeurs-là vont être tentés d’appuyer le parti de Jean-François Lisée dans les prochains mois et éventuellement à l’élection de 2018? Ça, c’est la question.»

Mais pour Luc Lavoie, le chef péquiste a fait preuve d’une grande «naïveté», ce qu’il explique par le fait que Québec solidaire est avant tout un parti de Montréal. «Il n’y a pas de militants en région, c’est juste naissant, c’est tout nouveau, c’est souvent d’ex-péquistes qui s’en vont là par déception.

«Et le parti de Montréal, il ne voulait pas ça (la convergence avec le PQ), c’est un parti où l’on retrouve beaucoup de l’espèce de gauche multi-ethnique du Mile End et des anglophones. Le tiers sont des gens qui ne sont pas souverainistes et c’est eux qui mènent. On peut se faire l’illusion que les intentions de vote montent en province, mais ils ne sont pas là», insiste Luc Lavoie.

Comble de malheur pour Jean-François Lisée, son parti dégringole dans les appuis populaires, selon le plus récent sondage Léger-Journal de Montréal-Le Devoir. C’est la Coalition avenir Québec qui a le vent dans les voiles.

