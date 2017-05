Le meurtrier Benoît Desrosiers voudra-t-il sortir du pénitencier?

Après 28 ans derrière les barreaux, Benoît Desrosiers va-t-il demander à sortir du pénitencier ?

TVA Nouvelles a appris que le meurtrier de Virginie Pelletier pourrait tenter de le faire cet automne.

La Commission des libérations conditionnelles a fixé une audience en septembre.

Benoît Desrosiers a terminé de purger sa peine, le 21 octobre 2014, mais il est toujours détenu.

En mars 1989, il a commis l’un des meurtres les plus sordides qu’ait connus le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ce concierge de 32 ans avait tué une adolescente de 17 ans, Virginie Pelletier, qui avait refusé ses avances.

Desrosiers avait découpé sa victime et avait dispersé ses membres dans des sacs à ordures à divers endroits de Chicoutimi. Une véritable psychose s’était installée dans la population qui vivait avec un meurtrier en liberté.

Il aura fallu une enquête qui a duré six longs mois pour retrouver l’auteur du crime, Benoît Desrosiers, qui, après avoir plaidé coupable à la première occasion, avait écopé de la prison à vie avec un minimum de 25 ans fermes à purger.

Vingt-huit ans plus tard, la Commission des libérations conditionnelles du Canada convoque Desrosiers pour étudier sa semi-liberté et sa libération conditionnelle totale. Mais la tenue de l'audience, en septembre, n'est pas assurée.

C'est que depuis 1989, Desrosiers n'a jamais demandé à être entendu pour être libéré. Ce n'est pas lui, cette année encore, à l'âge de 60 ans, qui a adressé une étude de son dossier. C'est la Commission qui va fixer la date.

Programmes

Selon nos informations, Benoît Desrosiers s'est inscrit au pénitencier à plus de 30 programmes de formation, entre octobre 1993 et janvier 2016. Il n'en a complété qu’un peu plus de la moitié. Il semble avoir plus de difficulté à terminer ceux liés à un emploi.

En 2014, il avait d'ailleurs renoncé à soumettre son cas pour éviter une décision négative de la Commission, en raison de ses programmes non complétés.

Si une audience a lieu en septembre, les parents de Virginie Pelletier n'y seront pas.

«Il ne faudrait pas que je sois proche de lui, a dit le père de Virginie, Allen Pelletier. Je pourrais avoir envie de faire une vengeance. J'aime autant ne pas me présenter. Il doit le savoir que s'il ne fait pas ses thérapies, il ne peut pas faire de demandes.»

La mère de la disparue, Judith Turcotte, exprime aussi une hésitation à voir l’assassin de Virginie. «Je ne sais pas si je vais me risquer à aller là. Me risquer à brasser ça, encore», a dit Mme Turcotte.

Mais si Desrosiers fait une demande de révision de sa situation, les parents voudraient écrire une lettre au meurtrier de leur fille. «(Je voudrais) exprimer ce que je ressens, et qu'il a quand même brisé plusieurs vies», a expliqué la mère de la victime à propos de ce que pourrait contenir une telle lettre.

Dans la résidence du couple à Saguenay, il y a plusieurs photos de Virginie. Ils pensent à elle, chaque jour.

La rage envers Desrosiers n'est pas disparue. «Quand il arrive des événements et que je parle de lui, je suis encore enragée», avoue Judith Turcotte.

La mère n'est pas prête, non plus, à lui pardonner. «Je pense que je ne le serai jamais. Non. Jamais.»

Le père, Allen Pelletier, espère que toutes ces années passées en détention auront fait réaliser à Benoît Desrosiers, le mal qu’il a fait. «Je ne lui souhaite pas la mort, mais je lui souhaite qu'il puisse prendre conscience du geste qu'il a posé. Comment il a pu déranger beaucoup de gens autour.»

À la fin de 2015, Benoit Desrosiers a été transféré dans l'unité à sécurité minimale d'un pénitencier fédéral pour deux raisons : réévaluer ses besoins et répondre à ceux en matière de sécurité. Son dossier ne comporte aucune infraction disciplinaire grave.