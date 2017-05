Le photographe d’Obama fait un pied de nez à Trump

Celui qui a pris certaines des photos les plus marquantes de Barack Obama pendant son séjour à la Maison-Blanche a fait un véritable pied de nez à l’actuel président des États-Unis, Donald Trump.

Sur son compte Instagram, Pete Souza a publié mardi une photo du couple Obama qui se tient la main.

«En se tenant la main», a-t-il d’ailleurs écrit en guise de commentaire, question de mettre l'emphase sur cet aspect du cliché.

Même s’il n’y fait pas allusion directement, on peut se douter qu’avec son choix du moment, le photographe a voulu un clin d’œil aux récents accrocs entre Donald Trump et sa femme, Melania.

En effet, à deux reprises depuis hier, des images montrant Melania refuser de prendre la main de son mari ont fait le tour du monde.

La photo de Pete Souza a visiblement fait sourire de nombreux internautes, puisqu’elle a récolté plus de 171 000 mentions «J’aime» en plus de susciter plus de 6000 commentaires.