Le rapport d’enquête sur la mort de Thierry LeRoux rendu public

Le manque de patrouilleurs, le système de communication inadéquat et l’intervention policière inappropriée ont mené à la mort du policier Thierry LeRoux, selon le rapport d’enquête de la CNESST.

C’est mardi que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu public son rapport d’enquête sur la mort du policier de 26 ans, abattu le 13 février 2016 dans la communauté autochtone de Lac Simon.

Depuis les événements, le Service de police de Lac-Simon a remédié aux lacunes identifiées par la CNESST.

Le 13 février 2016, les deux patrouilleurs du Service de police de Lac Simon ont reçu un appel concernant un individu suicidaire armé. Ils se sont rendus sur les lieux et ont pénétré à l’intérieur de la résidence où se trouvaient plusieurs personnes. L’homme suicidaire était au sous-sol et c’est l’agent LeRoux qui est descendu pendant que son collègue parlait avec les gens à l’étage.

«Thierry et son collègue ont fait plus qu’un autre corps de police. Un gros corps de police aurait fait venir le groupe tactique d’intervention pour négocier avec la personne qui se trouvait au sous-sol. Les policiers autochtones eux, font de la police de proximité, c’est leur rôle. Ils connaissent tous les habitants de leur communauté », a rappelé le père du policier abattu, Michel LeRoux.

«Ils avaient le choix de rester à l’extérieur et d’appeler les policiers de la Sûreté du Québec qui, au plus vite, seraient arrivés 30 minutes plus tard, mais ils savaient que l’individu à l’intérieur était armé, ils le connaissaient», a-t-il ajouté.

Le tireur, Anthony Raymond Papatie, 22 ans, s’est suicidé après avoir tiré sur l’agent LeRoux. «Désolé tout le monde. Je m’en vais asteure, j’ai tué un policier», avait écrit M. Papatie avant de s’enlever la vie.