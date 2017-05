Les calèches sont là pour rester dans le Vieux-Québec

Malgré les deux incidents impliquant des calèches survenus la fin de semaine dernière dans la Vieille-Capitale, la Ville n'a pas l'intention de les interdire dans les rues du Vieux-Québec.

«Ça fait partie de notre ADN depuis des décennies et des décennies», a déclaré Régis Labeaume, qui n'a pas l'intention de modifier le règlement sur les calèches qu'il juge suffisamment sévère.

«On est impeccable. Quand je lis le protocole, je me dis que si on faisait ça avec chaque humain de la ville, tout le monde serait en santé», a ajouté le maire.

Fanny, la jument qui s'est effondrée devant le Château Frontenac samedi se porte mieux.Elle sera en congé au moins un mois. @tvanouvelles pic.twitter.com/4Z3PIQD0Hc — Valérie Gamache (@ValerieGamache) 23 mai 2017

Samedi dernier, un cheval de calèche s'est effondré devant le Château Frontenac quelques heures à peine après qu'un autre cheval ait pris le mors aux dents près de la terrasse Dufferin.

Pourtant, il n'y a aucun lien entre les deux incidents. «C'est un hasard. C'est la première fois qu'on a deux incidents un après l'autre dans la même journée», a affirmé Martin Bastien, le policier touristique qui fait appliquer le règlement sur les calèches à Québec.

Ce règlement limite à neuf heures le temps où un cheval peut être attelé dans une journée. Il prescrit également leur retrait de la route lorsque la température atteint 32 degrés Celcius dans un rayon de 200 mètres du Parc de L'Esplanade, où sont gardés les chevaux.

L'été dernier, les chevaux ont été retirés des rues de Québec à 20 reprises.

Selon le règlement, les chevaux reçoivent des visites surprises de vétérinaires trois à quatre fois par semaine. Pour s'assurer que chaque cheval soit inspecté, une puce leur a été implantée.

«Chaque cheval a une puce électronique qui lui donne un numéro de série unique. On a une lecture qui nous dit que c'est bel et bien le bon cheval qui a été inspecté et non pas un cheval qui lui ressemble», a précisé Martin Bastien.

Malgré toutes ces règles, les incidents de la fin de semaine relancent une pétition lancée il y a quatre ans qui demandait l'interdiction des calèches dans le Vieux-Québec. La pétition contient maintenant près de 35 000 signatures.