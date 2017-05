Les travaux de l’édicule Sainte-Catherine se terminent en avance

Fermé depuis janvier, l’édicule de la rue Sainte-Catherine de la station Berri-UQAM est enfin rouvert à la circulation depuis mardi avec deux semaines d’avance.

La fin des travaux de cette portion de la station Berri-UQAM était initialement prévue pour le mois de juin. Le devancement est «lié au bon déroulement des travaux», affirme Amélie Régie, porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM).

Selon le site web de la STM, les travaux de l’édicule Sainte-Catherine visaient à «remettre au goût du jour toutes les composantes de cet accès». Les rénovations touchaient le plafond, le revêtement de sol, l’escalier fixe et l’éclairage, en plus du déploiement de nouveaux outils signalétiques.

Même si le bâtiment est de nouveau accessible d’autres travaux restent à prévoir. En effet, la porte donnant sur la place Émilie-Gamelin sera encore fermée pour quelques semaines, alors que l’un des deux escaliers roulants ne sera remis en fonction qu’au cours du mois de juin.

Ayant débuté en 2010, l’ensemble des travaux de la station, totalisant 87 millions $, devrait se terminer d’ici la fin de l’année, selon l’échéancier de la STM.

Parmi les travaux toujours en cours, on compte la réfraction du plafond de l’escalier central, de l’accès entre les quais Honoré-Beaugrand et Montmorency, de la zone d’escalier entre le quai Honoré-Beaugrand et la ligne jaune et le remplacement de l’éclairage de l’œuvre Hommage aux fondateurs de la ville de Montréal situé sur la ligne verte. Seulement quelques corridors sont encore inaccessibles, mais des trajets alternatifs sont disponibles pour les usagers.

Berri-UQAM est la station la plus achalandée du réseau de métro de la STM et relie les lignes jaune, orange et verte. Près de 12 millions de passages y ont été enregistrés en 2016.