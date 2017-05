L’identité de 3 des 22 victimes de l’attentat dévoilée

Les noms de trois des 22 victimes de l’attentat sanglant perpétré lundi soir dans le hall menant au Manchester Arena, en Grande-Bretagne, ont été dévoilés publiquement.

Un enfant de seulement 8 ans, Saffie-Rose Roussos, est jusqu’à présent la plus jeune des victimes connues. Toutefois, selon plusieurs sources, au moins une douzaine d’autres personnes tuées auraient moins de 16 ans.

En plus de la petite Saffie-Rose, une admiratrice d’Ariana Grande, Georgina Callander 18 ans, ainsi qu’ un homme de 26 ans, John Atkinson, sont morts dans ces circonstances atroces.

Saffie-Rose Roussos, 8 ans

C’est un professeur de l’école primaire où étudiait la petite Saffie-Rose Roussos, qui a confirmé à Sky News la mort de l’enfant.

«Elle était simplement une magnifique petite fille dans tous les aspects. Elle était aimée par tout le monde, on se souviendra de sa chaleur humaine et sa gentillesse pour toujours. La mort de Saffie dans cette attaque a créé une onde de choc pour nous tous, et je voudrais offrir mes condoléances à sa famille et ses proches», a ajouté l’enseignant.

La mère de Saffie-Rose et sa sœur plus âgée ont été blessées par des éclats métalliques, mais devraient survivre.

Georgina Callander, 18 ans

La jeune femme de 18 ans de Whittle-le-Woods dans le Lancashire fait partie des personnes tuées à la sortie du spectacle d’Ariana Grande.

Le collège qu’elle fréquente, le Runshaw College, a confirmé son décès au Telegraph.

Georgina Callander étudiait en santé et sciences sociales. L’établissement d’enseignement a indiqué que du soutien psychologique sera offert aux proches et aux amis de la jeune femme.

Georgina était une vraie admiratrice d’Ariana Grande, et ce, depuis plusieurs années. Elle assistait régulièrement à des concerts et spectacles.

@ArianaGrande SO EXCITED TO SEE U TOMORROW — gina 🥀 today! (@emiliesatwell) 21 mai 2017

Tout juste avant le spectacle au Manchester Arena, Georgina Callander avait écrit sur Twitter, en réponse à la vedette «Je suis tellement excité de te voir demain!»

John Atkinson, 26 ans

La mort de John Atkinson a été confirmée par sa famille. Amoureux de musique pop originaire de Radcliffe, il quittait le spectacle lorsqu’il aurait été visé par l’assaillant, rapporte The Telegraph.

De nombreux mots de sympathie ont été envoyés aux proches de John Atkinson, qualifié par plusieurs de «jeune homme extraordinaire» doté d’une «belle âme».

Lee Paul, un proche lui a rendu hommage sur Facebook. «Tu peux dormir profondément John Atkinson. Mes pensées et mes prières sont envoyées à ta famille, mais aussi à celles des 21 autres victimes qui ont perdu la vie la nuit dernière».

Une page Go Fund Me a été mise en place afin de financer ses obsèques.