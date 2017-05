Meurtre à la machette : il veut retourner en Grande-Bretagne

L'homme qui était accusé d'un sordide meurtre à coups de machette, mais qui ne subira pas de procès en raison des interminables délais judiciaires, veut retourner en Grande-Bretagne.

«(Van Son Nguyen) souhaite quitter le Canada le plus rapidement possible», a expliqué Me Stéphane Handfield, mardi matin devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.Nguyen, 52 ans, est le troisième accusé de meurtre au Québec à profiter de l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, qui limite les délais avant qu'un accusé subisse son procès.

Dans le cas des procès pour meurtre, la limite est de 30 mois, sauf exception.

Le meurtrier allégué attendait son procès depuis janvier 2013, mais l'attente était beaucoup trop longue, a statué vendredi dernier la justice.

Il était accusé d'avoir tué de 34 coups de machette un homme dans une plantation de pot du quartier Saint-Michel, à Montréal.

Mais ‎même s’il a été libéré de l'accusation qui pesait contre lui, il n'a pas pu retourner à l'air libre puisque l'immigration a décidé de le maintenir détenu afin de le renvoyer en Grande-Bretagne, où il est citoyen. Il était arrivé au Canada en septembre 2012 avec un statut de visiteur.

Son renvoi pourrait survenir d'ici les prochains jours‎.

Van Son Nguyen est né au Vietnam, mais il a quitté le pays en tant que boat-people. Après avoir séjourné dans un camp de réfugiés, il s'était installé en Grande-Bretagne où il a maintenant un enfant.