Québec s’entend avec ses contrôleurs routiers

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi matin en être venu à une entente de principe avec ses quelque 300 contrôleurs routiers.

Si les syndiqués ratifient l’entente, dont les détails n’ont pas été divulgués, les contrôleurs routiers seront dotés d’une nouvelle convention collective de cinq ans.

«Cette conclusion démontre que la bonne foi à la table de négociation mène à des solutions gagnantes pour toutes les parties», s’est réjoui le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau.

«C'est cette attitude qui nous a permis de régler avec plus de 500 000 employés de l'État, ce qui représente près de 95 % du personnel syndiqué des secteurs public et parapublic, et ce, tout en respectant le cadre financier que nous nous étions fixé», a-t-il ajouté.

Son de cloche similaire chez le ministre des Transports, Laurent Lessard, qui se dit «heureux» d’avoir conclu cette entente.

«À l’approche de la période estivale, lors de laquelle nos routes sont particulièrement achalandées, leur travail devient encore plus important, et je suis heureux de savoir qu’ils pourront le faire dans les meilleures conditions», a-t-il expliqué.

La Fraternité des constables du contrôle routier du Québec était en négociations avec le gouvernement du Québec depuis avril 2015.