Québec solidaire a fait le choix de l’intransigeance, plaide Lisée

En refusant la main tendue par le Parti québécois, Québec solidaire fait le choix de l’intransigeance et de l’isolement, plaide Jean-François Lisée.

«On a fait ce qu’on devait faire. On espérait avoir une réponse positive, bien sûr, et on était de bonne foi là-dedans. Maintenant, Québec solidaire a pris la décision de s’isoler, a pris la décision de l’intransigeance», a déclaré mardi midi le chef du Parti québécois, quelques minutes avant d’entrer en caucus et ce, malgré la relâche parlementaire.

En rejetant une possible convergence avec le Parti québécois, Québec solidaire «a refusé de mettre le bien commun au-dessus de son intérêt partisan», déplore M. Lisée. «Ça les définit. Nous, ce qui nous définit c’est la volonté de coaliser, d’ouvrir, de changer le régime politique libéral ou caquiste, la prochaine fois», vante-t-il.

Qui plus est, Québec solidaire a tourné le dos à 87% de ses sympathisants qui souhaitaient accepter ce pacte, maintient M. Lisée, qui se base sur un récent sondage Léger pour avancer cette donnée. «Québec solidaire, son congrès, a essentiellement tourné le dos à neuf électeurs solidaires sur 10», scande le chef péquiste.

«Étape nécessaire»

Refusant de se laisser abattre, le chef péquiste a plutôt qualifié cette tentative échouée d’«étape nécessaire». «Il nous incombait à nous de tendre la main [...] Pour faire un déblocage politique au Québec, il fallait faire en sorte que tous ceux qui sont progressistes, qui sont contre l’austérité puissent avoir l’occasion de se rassembler», a-t-il commenté.

M. Lisée persiste à croire que seuls trois partis peuvent s’emparer du pouvoir aux prochaines élections, écartant du coup Québec solidaire. Le chef péquiste devrait commenter davantage la situation au courant de l’après-midi lors d’un point de presse.

Rappelons les membres de Québec solidaire réunis en congrès ont rejeté la convergence avec le Parti québécois dimanche soir, principalement en raison de ses positions identitaires.