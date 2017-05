Québec verse 40 millions $ au port de Montréal

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi l’octroi d’une aide financière de 40 millions $ à l'Administration portuaire de Montréal pour revitaliser ses infrastructures afin d'accroître la productivité et de maintenir la compétitivité du deuxième port en importance au Canada.

«Le projet a pour but de consolider et de développer les actifs portuaires pour soutenir la croissance. Les sommes consenties seront investies stratégiquement et contribueront au développement et à l'essor de toute la communauté portuaire et montréalaise, bien sûr, mais aussi à la croissance de toute l'économie québécoise», a indiqué Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal par voie de communiqué.

Ce soutien financier permettra notamment à l'Administration portuaire de Montréal d’offrir un meilleur rapport qualité/prix aux expéditeurs québécois et canadiens. Ces derniers profiteront également de terminaux ayant une plus grande capacité et une meilleure fluidité.

«Le port est un partenaire précieux pour le développement de la métropole. Depuis plus d'un siècle, il permet à Montréal de s'affirmer comme plaque tournante du transport des marchandises dans tout l'Est de l'Amérique du Nord», a commenté le maire Denis Coderre.

De son côté, le ministre des Transports du Québec, Laurent Lessard, a souligné le caractère stratégique pour l’économie de la province.

«Notre gouvernement est conscient de la nécessité d'y investir pour maintenir, voire améliorer sa compétitivité face à ses concurrents internationaux. En ce sens, ce projet nous est apparu prioritaire afin de permettre au port de consolider et de développer ses différents créneaux d'affaires et ainsi contribuer à faire du transport maritime un levier de développement économique au Québec.»

Cette aide financière s’inscrit dans le Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime (PSIITM), dont l’objectif est d’assurer la mise en place de la Stratégie maritime du gouvernement du Québec.