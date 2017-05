Recettes record à Broadway pour la saison 2016-17

Les spectacles de Broadway ont enregistré 1,45 milliard de dollars de recettes en 2016-17, un record, tirées par une hausse du prix moyen des billets, selon un communiqué publié mardi.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 5,5% par rapport à la saison précédente, qui avait déjà atteint un sommet, selon les chiffres publiés par la Broadway League, l'association des opérateurs de spectacles de Broadway.

Le nombre de spectateurs est pourtant en légère baisse (-0,3%), non pas parce que les salles se sont moins remplies, mais parce que l'offre était moins abondante cette saison.

Le nombre de semaines de représentations, indicateur de référence de Broadway qui consiste à additionner toutes les semaines d'activité de tous les spectacles, est ainsi en repli de 4,1%.

La progression des recettes tient à l'augmentation de 5,9% du prix moyen du billet, qui atteint désormais 109 dollars en moyenne, contre 103 la saison dernière.

Broadway est plus que jamais tiré par les comédies musicales, qui ont vu leur fréquentation grimper de 2,3%, et de 25,1% en quatre ans.

Aux têtes d'affiche déjà bien établies sont venus s'ajouter plusieurs nouveautés saluées par la critique et le public, comme «Come from Away», «Dear Evan Hansen» ou «Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812».