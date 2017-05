Retour du spectacle gratuit du 1er juillet à Québec

Le traditionnel spectacle gratuit présenté sur les plaines d’Abraham, à Québec, le soir du 1er juillet renaît cette année seulement à l’occasion du 150e anniversaire du Canada. Ainsi, 2Frères, Alex Nevsky, Metric et Billy Talent animeront la grande scène en guise «d’apéritif» au Festival d’été de Québec (FEQ).

À cet effet, le directeur de la programmation, Louis Bellavance, avoue avoir pensé l’événement comme s’il s’agissait d’une extension au Festival d’été de Québec. «On a travaillé sur 12 soirs cette année au lieu de 11», affirme-t-il tout en soutenant plancher à l’élaboration de cette soirée, organisée par 3E événement, expérience, émotion, depuis un an déjà.

«La compétition était très féroce, mais on était très tôt dans le processus et on a réussi à aller chercher vraiment des artistes qui sont de cette dimension-là. C’est l’équivalent d’une grosse grosse soirée du FEQ», avance celui qui aurait aimé attirer les Céline Dion, The Weekend, Justin Bieber et Brian Adams de ce monde, sans succès, alors que l’agenda des vedettes est chargé. Il faut dire que la demande est «très forte» alors que 18 villes canadiennes orchestrent des festivités similaires le soir du 1er juillet.

Prémisse au FEQ

Dès 18 h, le duo québécois 2Frères montera sur scène, suivi d’Alex Nevsky à 19 h, de Metric à 20 h, puis de Billy Talent à 21 h 30. Près de 150 000 personnes sont attendues cinq jours avant le début du FEQ. «La scène va être montée [...] On va être pratiquement complet pour la configuration du FEQ», précise M. Bellavance, dont le seul regret est de ne pas avoir réussi à insérer un artiste autochtone à la programmation.

«On voulait avoir du très, très solide et dans le très, très solide, dans la présence autochtone, la liste est un petit peu plus courte», précise le directeur de la programmation.

Le spectacle se terminera sous une pluie de feux d’artifice, alors que les familles ne seront pas en reste puisque des activités sont prévues toute la journée du 1er juillet, tant sur les plaines d’Abraham que sur la terrasse Dufferin.

Quant à savoir si le spectacle de soirée du 1er juillet pourrait être de retour l’année prochaine et les subséquentes, le directeur général de 3E «aimerait beaucoup», mais il s’interroge à savoir si le gouvernement du Canada investira au-delà du 150e anniversaire, alors qu’il allonge 752 000 $ dans le cadre des festivités à Québec.

Par ailleurs, quelques jours avant les festivités du 1er juillet, des activités spéciales s’orchestreront lors de la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin, puis de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin.