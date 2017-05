Trump condamne l'attentat perpétré par des «losers malfaisants»

Le président des États-Unis Donald Trump a vivement condamné mardi à Bethléem, en Cisjordanie occupée, l'attentat meurtrier de Manchester perpétré selon lui par «des losers malfaisants».

«Tellement de jeunes gens magnifiques, vivant et aimant la vie, assassinés par des losers malfaisants. Je ne les appellerai pas des monstres car ils aimeraient trop ce mot», a déclaré M. Trump en présence du président palestinien Mahmoud Abbas avec lequel il s'est entretenu dans la matinée.

«Il y en aura d'autres. Mais ce sont des losers, n'oubliez jamais cela», a-t-il ajouté, proclamant une solidarité «absolue» avec le Royaume-Uni.

«Nos sociétés ne peuvent tolérer que ces massacres se poursuivent», a-t-il dit, soulignant que l'attaque de Manchester avait essentiellement frappé «des enfants innocents».

«Les terroristes et les extrémistes, ainsi que ceux qui les soutiennent, doivent être éliminés pour toujours de nos sociétés. Cette idéologie malfaisante doit être anéantie», a martelé le président américain.

L'attentat suicide, qui n'a pas été revendiqué, est survenu lundi soir à l'issue d'un concert pop à Manchester (ouest de l'Angleterre) et a fait au moins 22 morts, dont des enfants, et 59 blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière visant le Royaume-Uni depuis douze ans.