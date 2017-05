Uber admet avoir sous-payé ses chauffeurs à New York

La société de location de voitures avec chauffeurs Uber a admis mardi avoir sous-payé pendant plusieurs mois ses chauffeurs à New York suite à une erreur comptable, mais elle leur restituera les sommes non perçues.

C'est en déployant un nouveau système de facturation qu'Uber a constaté l'erreur et il lui en coûtera plusieurs dizaines de millions de dollars pour la corriger, a-t-il précisé.

«Nous nous engageons à payer à chaque chauffeur les sommes qui lui reviennent, plus les intérêts, aussi vite que possible», a déclaré la responsable des opérations aux États-Unis et au Canada Rachel Holt dans un communiqué transmis par courriel à l'AFP.

«Nous travaillons dur pour regagner la confiance de nos chauffeurs et cela implique d'être transparent, respecter notre parole et faire d'Uber une expérience positive du début à la fin», a-t-elle ajouté.

Selon les termes du contrat passé avec ses chauffeurs en 2014, Uber devait prélever 25% du prix de la course après calcul des taxes et autres frais. Mais à New York, Uber a calculé par erreur sa commission sur le prix brut de la course. En moyenne, la restitution des sommes trop perçues devrait être d'environ 900 dollars (800 euros).

Le PDG d'Uber Travis Kalanick avait dû s'excuser publiquement en mars après la diffusion d'une vidéo le montrant admonestant un chauffeur de son entreprise qui lui reprochait d'avoir fait chuter les rémunérations des chauffeurs. «Certaines personnes n'aiment pas endosser la responsabilité de leur propre merde. Ils blâment tout dans leur vie sur quelqu'un d'autre», lançait notamment M. Kalanick au chauffeur.