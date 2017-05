Un couple accusé d’abus sexuels sur ses propres filles

Une sordide histoire d'un couple de Warwick qui aurait abusé sexuellement deux jeunes filles revenait devant le juge David Bouchard au palais de justice de Victoriaville.

C'était aujourd'hui l'enquête préliminaire de Paul-Émile Therrien et sa conjointe Aline Michaud.

Ils ne contestent pas les accusations; leur avocat voulait questionner les principaux témoins de la poursuite, question sans doute de vérifier la fiabilité de leur mémoire.

C'est que les agressions remonteraient aux années 80 et 90.

À la demande des plaignantes, l'interdit de publication a été levé sur leur identité parce qu'elles souhaitaient que celle de leurs présumés agresseurs soit connue.

Annick, 43 ans, est la fille de Paul-Émile Therrien. Sa sœur cadette Natacha, 36 ans, est la fille adoptive du couple.

Elles auraient été abusées sexuellement entre 1984 et 1998.

L'homme de 77 ans et sa conjointe de 58 ans font face à une vingtaine d'accusations soit: agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels, grossière indécence et menaces de causer des lésions corporelles.

Paul-Émile Therrien est aussi accusé d'inceste.

C'est après que les deux femmes aient repris contact qu'elles ont décidé de porter plainte en mars 2015. L'enquête a duré un peu plus d'une année. Le couple a été formellement accusé en mai 2016.

Les présumées victimes ont témoigné pour répondre aux questions de l'avocat des accusés.

Nerveuses et anxieuses, elles ont refusé de nous accorder une entrevue, par peur que Paul-Émile Therrien n'utilise leurs propos contre elles. Annick et Natacha vont parler publiquement de leur démarche, des horreurs qu'elles auraient vécues et des impacts des présumés abus, uniquement une fois le procès terminé.

Le procès du couple pourrait avoir lieu à l'automne ou l'hiver prochain.