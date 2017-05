Un dispensaire urbain au Cégep de Sept-Îles?

Le Cégep de Sept-Îles souhaite mettre en place un dispensaire urbain. Il s’agit d’un projet unique au Québec qui permettrait à la fois de désengorger l’urgence tout en favorisant l’enseignement des soins infirmiers tant au cégep qu’à l’université.

Le projet prévoit le réaménagement d'une classe du pavillon universitaire Alouette où des patients pourraient recevoir des soins non urgents, comme des changements de pansements. Des étudiants en soins infirmiers du cégep et en sciences infirmières de l’Université du Québec à Chicoutimi y feraient leur stage.

L’unité clinique située au cégep serait agrandie pour accueillir les étudiants des deux institutions d’enseignement.

«C’est là-dessus qu’on planche actuellement. Ça coûte entre 300 000 et 400 000 $ pour faire tout ça. Il nous reste cette ficelle à attacher. Si on réussit à faire ça, on aura une initiative innovatrice, une première au Québec», a dit Donald Bherer, directeur du Cégep de Sept-Îles.

Selon lui, le ministre de la Santé Gaétan Barrette serait ouvert à l’idée. Même réaction du côté de la ministre de l'Enseignement supérieur Hélène David, qui a visité le cégep mardi.

«Cette idée d'avoir des cliniques-écoles ouvertes à la population dans les différents collèges, il y a quelque chose d'intéressant. Ça peut désengorger le système», a affirmé Mme David.

Par ailleurs, la ministre a annoncé un investissement de 2,94 millions $ des gouvernements fédéral et provincial qui servira entre autres à optimiser la performance énergétique du cégep de Sept-Îles.