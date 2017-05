Un traversier neuf renvoyé au garage

Selon les informations obtenues par notre Bureau parlementaire, 200 bris ont été relevés sur le traversier de la Société des traversiers du Québec (STQ), le F.-A.-Gauthier, après sa première année d’utilisation. Le navire a pourtant acquis flambant neuf en 2015, au coût de 175 millions de dollars.

Depuis son acquisition, environ un million de dollars ont été dépensés chaque année pour faire différentes réparations et remplacer des pièces. Il s’agit de sommes comparables à son prédécesseur, le NM Camille-Marcoux, qui datait pour sa part de 1974. Ce navire a pris sa retraite en 2015, après 41 ans de service, puis envoyé au recyclage au coût de 2,3 millions de dollars le mois dernier.

Chose intéressante: le traversier est en arrêt technique depuis le 20 avril dernier. Sa garantie s’achevait la veille, le 19 avril. Le constructeur italien du navire a seulement accepté de remplacer les 120 chaises de la cafétéria à ses frais, jugeant qu’elles étaient usées prématurément.

Pour la Fédération canadienne des contribuables, il faudrait que la société d'État soit gérée davantage comme une société privée, afin d'éviter les dépassements de coûts. Ce sont des commentaires qui s'adressent aussi aux dépenses en lien avec les autres traversiers de Tadoussac et de Sorel-Tracy.

Le porte-parole de la fédération, Carl Vallée, affirme: «[On est] choqués, frustrés, mais pas surpris. Pas surpris parce que ce n’est pas la première fois qu’on voit un dossier mal géré par la STQ. Malheureusement, ça a souvent des conséquences indues sur les contribuables québécois. Ça semble encore le cas aujourd’hui.»

Pour sa défense, la société d'État indique que ces réparations sont tout à fait normales étant donné le fait que le navire est beaucoup plus gros que le précédent. «C’est sûr qu’au total, le F.-A.-Gauthier a eu plus de bris en termes d’éléments. Mais si on compare au traversier Québec-Lévis où il y a deux ponts (comparativement à Matane où il y a huit ponts), ça revient à la même chose», souligne sa porte-parole, Cynthia Boissoneault.