Une transaction de 150 millions $US pour IPL

Le fabricant québécois de produits de plastique IPL prend de l’expansion aux États-Unis en mettant la main sur l’entreprise californienne Macro Plastics. La transaction s’élève à 150 millions $ US.

«Cette acquisition transformationnelle nous permet d’établir une première présence importante sur la côte ouest des États-Unis, ce qui nous place en position dominante dans plusieurs segments de marché en pleine croissance», a indiqué le président et directeur général d’IPL, Luis de Jesus.

Macro Plastics est un important fabricant de conteneurs de plastique rigide pour le stockage en vrac.

L’entreprise, dont le siège social est à Fairfield, en Californie, compte trois usines de fabrication dotées d’installations de conception et d’essais en Californie, à Washington et au Kentucky, ainsi qu’un réseau de vente international bien établi.

La Caisse dans le coup

La Caisse de dépôt et placement et le Fonds de solidarité FTQ participent à cette transaction à titre d’actionnaires d’IPL. La Caisse et le Fonds FTQ détiennent respectivement 22 % et 11 % dans IPL.

«Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’IPL, alors que l’entreprise continue de se positionner comme un acteur important du secteur des produits de plastique rigide», a fait valoir le premier vice-président, Québec, à la Caisse, Christian Dubé.

L’achat de Macro devrait contribuer à augmenter le bénéfice d’IPL dès cette année.

En novembre dernier, IPL avait aussi fait l’acquisition de la société américaine Encore Industries de l’Ohio pour la somme de 35 millions $ US.

La transaction est sujette aux conditions normales de clôture et devrait être conclue d’ici la mi-juin 2017, après l’obtention de l’autorisation réglementaire aux États-Unis, selon IPL.

Important fabricant

Fondé en 1939, IPL est un important fabricant nord-américain de produits de plastique moulés par injection.

L’entreprise de Saint-Damien de Bellechasse compte six usines de fabrication situées à Saint-Damien, à Edmundston, au Missouri, en Ohio, en Géorgie et au Minnesota.

Rappelons qu’IPL est la propriété de la multinationale irlandaise du plastique, One51.