De nouvelles règles pour encadrer l’isolement carcéral

Service correctionnel Canada serait sur le point d’imposer de nouvelles règles dans les prisons du pays qui limiteraient la possibilité d’envoyer des détenus en isolement.

Un brouillon de la nouvelle réglementation obtenu par le «Globe and Mail» fait état de 15 modifications.

Entre autres, les dirigeants des prisons ne pourraient plus ordonner de placer en isolement des prisonniers vulnérables, notamment en raison de troubles mentaux ou à risque de se faire du mal. Les détenus touchés par un handicap, une maladie en phase terminale ou une grossesse ne pourraient pas davantage être placés en isolement.

Les nouvelles directives prévoiraient aussi qu’un prisonnier en isolement puisse passer deux heures par jour hors de sa cellule, contre une seule actuellement.

Toutefois, les nouvelles normes en cours d’élaboration ne prévoient pas, pour le moment, un nombre de jours maximum qu’un prisonnier pourrait passer à l’écart des autres détenus.

Les libéraux de Justin Trudeau ont promis, après leur élection en 2015, de réviser la politique d’isolement dans les prisons fédérales. Ottawa fait face à diverses poursuites concernant sa politique de confinement solitaire, qui violerait les droits de l'homme selon ses détracteurs.

Le coroner qui avait enquêté sur la mort d’Ashley Smith, une détenue du Nouveau-Brunswick qui s’est suicidée en 2007 après avoir passé un long moment isolation, avait aussi recommandé l’abolition des confinements solitaires à long terme, soit plus de 15 jours de suite et plus de 60 par année.