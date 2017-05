Vers un resserrement de la sécurité à Montréal?

L’attentat qui a fait 22 morts à la sortie d’un amphithéâtre de Manchester, hier en Grande-Bretagne, mènera-t-il à un resserrement de la sécurité lors d’événements d’envergure à Montréal alors qu’approche la saison des festivals?

Même si les principaux promoteurs refusent pour l’instant de se prononcer sur le sujet, tout porte à croire qu’il n’y aura pas de différence majeure cette année. C’est plutôt au fil des années qu’a été rehaussée la sécurité.

On a notamment vu apparaître des détecteurs de métal à l’entrée du Centre Bell de même que des blocs de béton pour prévenir les attaques au camion bélier lors d’événements dans les rues de la métropole.

Malgré tout, on sent que la sécurité est au centre des préoccupations des principaux acteurs.

«Depuis les événements de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a mis la vigilance à un certain niveau qu’on n’a pas besoin de changer. Montréal est une ville sécuritaire. Personne n’est à l’abri, mais il ne faut pas partir en peur», affirme le maire Denis Coderre.

«Maintenant, on fouille les sacs, ce qu’on ne faisait pas il y a quelques années. Ce sont des mesures comme celle-là qu’on a mises en place. Est-ce qu’un jour on se rendra comme au Centre Bell avec des détecteurs de métal? J’espère qu’on ne se rendra pas là, mais on n’a pas le choix de l’analyser. La sécurité est la priorité numéro 1», explique pour sa part le promoteur du Grand Prix de Formule Un du Canada, François Dumontier.