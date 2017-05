ABB inaugure son nouveau siège social canadien

À la suite d’un investissement de près de 90 millions $, la compagnie ABB a inauguré mercredi son nouveau siège social canadien au Technoparc de Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Le Campus Saint-Laurent réunit 700 employés du secteur de l’énergie qui étaient autrefois répartis dans six établissements de la région montréalaise.

Ce projet de la multinationale suisse ne crée pas de nouveaux emplois, mais sert à consolider ceux qui existent déjà.

«Le nouveau siège social réitère l'engagement d'ABB envers le Canada à titre de marché en expansion et de base de clientèle importante», a mentionné le président et chef de la direction du Groupe ABB, Ulrich Spiesshofer, par communiqué, mercredi.

«L'emplacement est stratégique en fournissant à ABB une main-d'œuvre prête à soutenir ses clients en plein cœur d'une transformation numérique», a-t-il ajouté.

En plus d’abriter le siège social canadien d’ABB, le Campus Saint-Laurent rassemble l’ensemble des activités de recherche et développement, de fabrication et d’assemblage des produits liés à l’énergie de l’entreprise au pays.

«Le nouveau Campus permet une plus grande collaboration avec nos partenaires d'affaires, ainsi qu'avec le secteur académique et le secteur de la recherche», a précisé Nathalie Pilon, chef de la direction d'ABB au Canada.

Dans le secteur énergétique, ABB Canada fabrique une gamme diverse de produits, tels que des convertisseurs d’énergie, des semi-conducteurs de puissance et des transformateurs.