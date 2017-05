Un café, une brioche et... un rat avant votre pièce de théâtre?

Oubliez les chats et les chiens: un théâtre de la Californie a décidé de présenter des rats à ses clients avant la représentation d’une pièce.

Écoutez le reportage en aglais de CNN ci-dessus

Le San Francisco Dungeon Theater a initié cette idée afin de présenter ce rongeur mal-aimé, en vedette dans leur pièce, aux spectateurs.

Quelques minutes avant la représentation, pendant que les spectateurs mangent une brioche ou vivent un café, des ambassadeurs se présenteront aux tables avec des rats.

Les gestionnaires du théâtre expliquent que plusieurs personnes n’ont jamais eu la chance devoir un rat de près, encore moins d’en toucher un.

«Nous voulions combiner l’histoire de peste et de rats de notre dernière pièce avec quelque chose de nouveau et d’excitant, mentionne Matthew Gunter, un des gestionnaires du théâtre. Quelle meilleure façon de rencontrer les rats qu’avec un café et une danoise avant d’aller voir le spectacle en personne?»

Et l’initiative pourrait aussi avoir des retombées positives : les rats utilisés pour l’activité sont fournis par un refuge dévoué à ces rongeurs. L’organisme veut ainsi prouver aux gens que les rats peuvent faire de bons animaux de compagnie.