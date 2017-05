Déficit de 46 millions $ prévu à Montréal

Pour la première fois depuis 2013, la Ville de Montréal anticipe un déficit budgétaire de 46,5 millions $ d’ici la fin de l’année 2017, mais l’administration Coderre affirme que des mesures seront prises pour que cela n’arrive pas.

À lui seul, le budget du conseil municipal pourrait accuser un déficit de 30,5 millions $ et celui du conseil d’agglomération de 16 millions $, selon la présentation faite par le Service des finances de Montréal mercredi matin devant le comité exécutif.

Il s’agit d’une grande différence par rapport à pareille date l’an passé, alors qu’on prévoyait un surplus budgétaire de 9,8 millions $. Montréal avait finalement terminé l’année 2016 avec un surplus de 140 millions $.

«Des actions seront prises en conséquence, a réagi Pierre Desrochers, président du comité exécutif. Cela représente moins de 1% [du budget de 5 milliards $], mais il demeure qu’il va falloir qu’on puisse prendre des actions appropriées.»

M. Desrochers a assuré que les services de la Ville devront tenter de contrôler davantage les dépenses pour résorber ce déficit prévu.

«C’est le message qui est envoyé à l’organisation. On a bon espoir. Aucun danger dans mon esprit qu’on déclare un déficit. De toute manière, on a une loi qui nous l’empêche. On va faire les actions requises pour tourner la situation», a ajouté le président du comité exécutif.

Une loi provinciale interdit aux municipalités de terminer un exercice financier par un déficit.

Raisons

Le Service des finances de la Ville prévoit notamment une baisse de 31 millions $ des revenus liée aux contraventions de stationnement et de circulation, ainsi qu’aux amendes pour infraction au règlement municipal. Le Service des finances a insisté pour dire que de meilleures prévisions devront être faites dans les prochaines années.

Montréal prévoit également une diminution des transferts provenant du ministère des Transports du Québec pour des projets échelonnés sur plusieurs années comme le corridor du nouveau pont Champlain et l’échangeur Turcot.Une hausse des dépenses pour la rémunération des employés plombe également les prévisions budgétaires, notamment en raison des heures supplémentaires des employés et d’un nombre de départs à la retraite moindre qu’anticipé.