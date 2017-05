Dubmatique pour lancer l’International de montgolfières

Après sa prestation aux FrancoFolies qui mettra fin à une absence de huit ans sur scène, le duo québécois Dubmatique a été choisi pour lancer la 34e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, cet été.

Disoul et OTMC font partie des 150 artistes qui composent la programmation de l’événement qui s’amorcera le 12 août. Leur prestation répondra à la forte demande de leurs admirateurs.

«Je pense que le public a besoin, veut replonger dans cet esprit des années 90, avec deux MC, un micro et un beat, dans cet âge d’or du rap», explique Ousmane Traoré alias OTMC.

Le spectacle des gars de Dubmatique sera imprégné de «La force de comprendre», leur album phare.

«Il y aura des chansons que le public a pu connaître, puisque c’est un hommage aux 20 ans de ¨La force de comprendre¨, mais il y aura certains morceaux que les gens pourront découvrir, qu’on a bien hâte de leur présenter. On se sent vraiment privilégiés. On est sur un nuage», détaille Jérôme-Philippe Bélinga dit Disoul.

Inévitablement, une odeur de nostalgie flottera dans l’air à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Il y a un certain plaisir à remettre les pieds sur scène, à redécouvrir nos chansons et à les réinterpréter. On est quand même assez nostalgiques parce que c’est notre jeunesse avant tout. Et on en a qu’une seule», confie OTMC.

Montgolfières et poules

C’est à Yannick De Martino qu’a été confié le mandat de clore l’événement, le 20 août en fin de soirée.

Le jeune humoriste n’a toutefois pas encore sélectionné les textes qu’il proposera après Stéphane Rousseau.

«Je suis quand même assez impulsif dans le choix de matériel. Je risque probablement de trouver des blagues d’ici là sur les montgolfières. Si je peux, je vais faire une demi-heure sur les montgolfières. Si je ne peux pas, il va y avoir des ¨jokes¨ de poules», blague-t-il.

Les organisateurs du festival pourront aussi compter sur la présence de Rachid Badouri pour étoffer leur volet humour.

Populaires voix

En musique, Les Cowboys Fringants – qui viendront célébrer leurs 20 années d’existence –, Paul Piché, Charlotte Cardin, 2Frères, La Chicane et Alex Nevsky seront de la fête, tout comme Wyclef Jean, précédemment annoncé.

Ce sera aussi la chance de voir et d’entendre les huit demi-finalistes de la récente édition de «La Voix», le gagnant Ludovick Bourgeois en tête.

Pour connaître l’horaire des spectacles, dont la durée variera de 30 à 90 minutes: www.montgolfieres.com.