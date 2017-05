Grève dans la construction: Régis Labeaume s’en prend à Dominique Vien

Régis Labeaume s’est dit «surpris» de constater que la ministre du Travail, Dominique Vien, a réuni les parties concernées par le conflit dans le domaine de la construction à Boucherville plutôt qu’à Québec.

Dans une lettre adressée à la ministre et remise aux médias mercredi en fin d’après-midi, le maire de Québec a tenu à rappeler la Loi sur la Capitale-Nationale. Votée à la fin 2016, cette législation prévoit que le territoire de Québec «constitue le lieu privilégié et prioritaire des grandes rencontres politiques et de négociations importantes, de toute nature, auxquelles prend part le gouvernement du Québec».

Irrité, M. Labeaume signale ceci dans sa missive : «Je ne croyais vraiment pas devoir rappeler cet article à la ministre responsable du Travail dès la première séance de négociation importante de votre gouvernement».

L’urgence

Appelé à réagir, Florent Tanlet, attaché de presse de Mme Vien, a plaidé «l’urgence» pour expliquer que la rencontre se déroule à Boucherville. «Ça pressait. Il fallait soit déplacer notre équipe (ministérielle) de cinq personnes à Boucherville ou déplacer plus d’une quarantaine de personnes qui ont passé une nuit blanche à Québec», a-t-il fait savoir.

C’est donc «par délicatesse» envers les 175 000 travailleurs grévistes et pour les 25 000 entreprises touchées par la grève que la rencontre a eu lieu à Boucherville, a ajouté le porte-parole. «Chaque jour de grève représente une perte de 45 millions$», a insisté M. Tanlet.