Il laisse son lit d’hôpital aux blessés de l’attentat de Manchester

Un père de famille qui était hospitalisé à Manchester le soir de l’attentat qui a fait 22 morts après un concert de la chanteuse pop, Ariana Grande, a décidé de laisser son lit d’hôpital aux blessés.

David Priestman, 35 ans, se remettait d’une opération aux reins lundi soir lorsque la terrible attaque est survenue à la Manchester arena.

Devant l’afflux de blessés, l’homme a décidé de quitter l’hôpital pour laisser sa place à ceux qui «en avaient vraiment besoin».

«Je peux bouger et marcher. Je ne dis pas que je n’ai pas de petites douleurs, mais je me sens bien. Pourquoi ne pas laisser mon lit dans ce cas-là?», a-t-il fait savoir.

L’homme qui est un ancien militaire a expliqué qu’il a été «terrifié» par les nouvelles provenant de la salle de spectacle où a eu lieu le drame.

Il a alors partagé un message sur son compte Facebook pour faire part de son choc, mais aussi de sa volonté de laisser sa place aux blessés.

Chose qu’il a faite dès mardi matin contre l’avis des infirmières qui le trouvaient encore trop faible pour rentrer chez lui.

«Je voulais simplement sortir et aider les gens. Quand tu es papa et que tu as de jeunes enfants, tu ne peux pas rester insensible à un tel drame.»