La chaleur sera au rendez-vous au Québec cet été

Il y aura plus de précipitations que la normale dans les régions le long de la vallée du Saint-Laurent cet été, mais la chaleur sera tout de même au rendez-vous, prévoit MétéoMédia qui a dévoilé mercredi ses prévisions météorologiques estivales pour le pays.

Davantage de précipitations frapperont plusieurs régions de la province, de Gatineau à Québec, et dans l’est. Il y aura plus d’instabilité dans l’air ce qui se traduira, partout au Québec, par plusieurs épisodes de temps violents, avec des pluies torrentielles, de la grêle et de fortes rafales.

«Le Québec risque de recevoir plus de précipitations que la normale, mais ce devrait être plus sous forme d’averses et non de pluie prolongée. On anticipe peu de journées complètes gâchées par la pluie, a dit André Monette, chef d’équipe-météorologue à MétéoMédia.

«Selon nous, les températures seront légèrement au-dessus de la moyenne dans l’extrême sud (Montréal et Sherbrooke)», a-t-il ajouté.

Le Québec devrait connaître des températures près des normales de saison qui sont de 24 ̊ à Québec, de 25 ̊ à Montréal, de 22 ̊ à Gaspé et de 22 ̊ à Val-d’Or.

«Le Québec sera sur la ligne séparant les masses d’air plus frais en provenance des Prairies et l’air chaud des États-Unis. Ces conditions seront propices à de grandes variations de température comme ce fut le cas durant le printemps», a poursuivi André Monette, chef d’équipe-météorologue à MétéoMédia.

L’été québécois sera donc moins chaud que l’année dernière, selon les spécialistes. En 2016, Montréal avait connu le cinquième été le plus chaud de son histoire. Dans la métropole, de juin à août, les températures ont atteint ou dépassé 25° durant 69 jours.

Ailleurs au Canada

Règle générale, les températures devraient se maintenir près des normales ailleurs au pays. En Ontario, les régions de l’ouest devaient toutefois connaître du temps plus frais. Même chose pour le centre du pays, dont l’est de la Saskatchewan et le Manitoba.

Par ailleurs, la Colombie-Britannique et le sud-est des Maritimes auront droit à des températures au-dessus des normales.

Tout le territoire canadien devrait recevoir des quantités de précipitations se situant dans les normales. Par conséquent, des périodes de sécheresse prolongées ne sont pas attendues.