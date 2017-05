La comédienne Nicole Leblanc est décédée

La comédienne Nicole LeBlanc connue pour son rôle de Rose-Anna dans «Le temps d’une paix» est décédée mardi soir des suites d’une longue maladie, a confirmé l’Agence Goodwin, dans un communiqué émis sur son site mercredi matin. Elle était âgée de 75 ans.

Selon ses volontés, une cérémonie privée sera tenue pour la famille et les proches.Figure marquante du petit écran, Nicole LeBlanc laisse, entre autres, dans le deuil son époux et dramaturge Jean-Claude Germain et leurs enfants, Christine et Renaud.

Native de Maria, en Gaspésie, elle a habité le paysage culturel pendant plus de 50 ans, prêtant notamment ses traits à de nombreux personnages dont Paméla Lalonde dans «4 et demi», Fernande Bérubé dans la série de Serge Boucher «Apparences» et, plus récemment, à Monique Thibault dans «Série noire».