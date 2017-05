La moitié des Canadiens n’ont pas de testament selon un sondage publié mercredi par la TD. De ce nombre, 28 % sont âgés de 53 et 71 ans, et 39 % n’ont pas discuté de leur succession avec leurs enfants.

«Afin de vous assurer que vos actifs sont gérés selon vos volontés à votre décès, la planification successorale constitue une étape essentielle de toute démarche», a indiqué Annie Boivin, directrice principale de la planification fiscale et successorale, à la section Gestion de patrimoine de la TD.

«L’absence d’un testament peut s’avérer une grande source de conflit et d’animosité inutile pour les membres de la famille à un moment déjà éprouvant, et ce, peu importe la valeur de votre patrimoine», a-t-elle ajouté.

Selon le sondage, 19 % des Canadiens ayant reçu un héritage familial ont vécu des conflits avec ses frères et sœurs ou d’autres membres de la famille concernant la répartition des biens. L’héritage d’une entreprise familiale et les placements en espèces constitueraient les deux principales causes de conflit.

«Si vous décédez sans testament, vos biens sont distribués d’après les lois de la province dans laquelle vous résidiez, au moyen d’une formule établie qui détermine la répartition à votre conjoint, à vos enfants ou à d’autres parents et qui ne tient pas nécessairement compte de vos volontés», a ajouté Mme Boivin.

«Même si vous avez un testament, vous devez le tenir à jour afin qu’il reflète fidèlement vos actifs existants et tout changement de votre situation familiale ou financière», a-t-elle précisé.

Ce sondage a été réalisé par Environics Research Group du 9 au 16 février dernier.