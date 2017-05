Le chandail des Canadiens en Israël

Philippe Couillard s’est amusé avec les jeunes de l’école de hockey Canada-Israël, mercredi en début de journée, dans le cadre de sa mission en Israël et en Cisjordanie.

Faisant faux bond au reste de la délégation québécoise, le premier ministre a ainsi offert une scène digne d’une campagne électorale aux journalistes qui l’accompagnaient.

Visiblement plus à l’aise à l’Assemblée nationale que sur une glace, il ne s'est pas gêné pour donner quelques coups de patin en tenant un bâton de hockey entre ses mains et avec un chandail des Canadiens de Montréal sur le dos.

La fluidité de sa technique de patinage n’a toutefois pas impressionné les deux chroniqueurs de l’émission «La Joute», qui commentent quotidiennement l’actualité politique sur les ondes de LCN. «Notre cardinal Marc Ouellet est pas mal mieux que ça à 75 ans, constate Luc Lavoie avec un large sourire. M. Couillard est un peu rouillé.»

Même l’animateur Paul Larocque a mis son grain de sel en suggérant que Philippe Couillard aurait pu faire quelques tours de pratique à l’aréna de Roberval avant de s’envoler pour sa mission en Israël. Et autant que possible sans la présence des caméras de télévision, insiste Bernard Drainville. Il aurait pu aussi «jouer au ballon-balai», renchérit Luc Lavoie.

«S’il était tombé, ça n’aurait pas fait de belles images», soulève l’ancien député péquiste, qui salue toutefois le sens de l’autodérision du premier ministre du Québec. «Et je suis d’accord, le lancer est assez ferme», analyse-t-il en gardant un semblant de sérieux.

«On a vu ensuite, lorsqu’il faisait le tour (de la patinoire), qu’il a eu un petit moment de grâce, deux-trois coups de patin où il avait l’air moins chancelant, moins chambranlant, alors on va dire qu’il a un potentiel avec un peu de pratique.»

Luc Lavoie tient tout de même à souligner l’importance, pour l’entourage du politicien, de s’assurer que le principal intéressé possède les capacités de patinage avant de l’exposer au regard médiatique. «Quand on organise une visite de premier ministre, il y a deux ou trois règles de base qu’il ne faut jamais manquer, poursuit-il. D’abord, ne jamais lui faire porter un chapeau: on se souvient de Gilles Duceppe, ou encore de Claude Ryan, avec (son chapeau) fait en papier journal...»

En passant, le logo du Canadien en sol israélien, «c’est pas très connu», fait remarquer le chroniqueur politique. «Attention, c’est universel, rétorque Paul Larocque, qui parle d’une filiation Montréal-Israël, d’un trait d’union entre les communautés.

Quant à l’intérêt réel de ce voyage de M. Couillard en Israël, Bernard Drainville souligne que «s’il rapporte des moyens pour faire en sorte que nos universités soient plus rapides pour commercialiser les inventions, les produits, les molécules - peu importe - qu’elles développent, et bien, on aura gagné quelque chose sur le plan économique».

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus