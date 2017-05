Le père de la ministre Wilson-Raybould s’en mêle

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées continue à susciter des critiques acerbes.

Cette fois, c’est le père de la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui se met de la partie.

«Quelle fichue farce! (...) Huit mois, 6 millions $ et rien n’a été fait, sauf payer des salaires et des dépenses», a souligné le chef héréditaire Bill Wilson, sur son compte Facebook.

Plus tôt cette semaine, des groupes autochtones sont intervenus à Ottawa pour se plaindre du peu de résultats concrets de l’Enquête, instituée par le gouvernement Trudeau.

Le chef Wilson estime que les commissaires se la coulent douce. Il est outré par le fait que les audiences soient suspendues cet été. On aurait indiqué que la suspension est nécessaire à cause de «la saison des pow-wow» et des vacances estivales.

«Vous avez échoué misérablement. C’est le temps à vous tous de démissionner», a affirmé le chef Wilson, en s’adressant aux commissaires de l’Enquête.

Le chef Wilson, qui est âgé de 73 ans, est une figure connue en Colombie-Britannique, où il a été impliqué dans les mouvements de défense des droits des autochtones.

Dans un communiqué, la ministre Wilson-Raybould s’est bornée à dire qu’elle respectait l’opinion de son père et que celui-ci parlait en son propre nom.