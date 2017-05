Le taux directeur demeure inchangé à 0,5%

La Banque du Canada a décidé mercredi de ne pas modifier le taux directeur qui demeure à 0,5% en raison de l’inflation qui reste faible et conforme à ce qui était anticipé.

«Les prix des aliments continuent à baisser, en raison surtout de la vive concurrence dans le commerce de détail, ce qui pousse l’inflation temporairement à la baisse. Les trois mesures de l’inflation fondamentale utilisées par la Banque demeurent en deçà de 2% et la croissance des salaires reste modérée, ce qui concorde avec la présence continue de capacités excédentaires dans l’économie», a souligné l’institution fédérale pour justifier la stabilité du taux directeur qui n'a pas bougé depuis juillet 2015.

La Banque a souligné que pour le Canada, «les données économiques récentes sont encourageantes, y compris les indicateurs des investissements des entreprises».

Elle a dit que les mesures prises par le gouvernement fédéral et certaines provinces pour atténuer la surchauffe du marché immobilier «n’ont pas encore eu pour effet de ralentir de façon notable les marchés du logement», même si cela contribue à rendre l’endettement plus soutenable.

«Les dépenses de consommation et le secteur du logement demeurent robustes dans un contexte d’amélioration du marché du travail, ce qui s’observe de plus en plus dans les régions», selon la banque centrale.

Elle a mentionné que l’économie canadienne s’est ajustée à des prix du pétrole plus bas.