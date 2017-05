Manifestation pour demander davantage de logements sociaux

Le Comité logement Rimouski-Neigette a organisé une manifestation mercredi midi pour demander la construction d'un plus grand nombre de logements sociaux dans la ville de Rimouski. L'organisme a rappelé que 300 ménages sont sur la liste d'attente pour ce type de logis.

Le Comité demande à la Ville de réserver le terrain de l'ancien garage municipal pour y construire lesdits logements.

Il adresse aussi des demandes au gouvernement provincial, soit de tripler les budgets qui sont réservés à la construction de ce type de logements.

«Y’a 300 personnes sur la liste d’attente à Rimouski. Avec les budgets qu’il y a présentement, on peut en construire 29. On est loin du compte! Si l’on triple les budgets, on serait à 90-100 environ par année. On pourrait donc épurer cette liste-là, et voir si on peut passer à d’autre chose», a soutenu Guy Labonté, porte-parole du Comité Logement Rimouski-Neigette.

La manifestation avait également pour objectif de faire passer la question du logement social au sein des débats des élections municipales.

Le candidat à la mairie de Rimouski, Pierre Chassé, soutient que c’est une avenue à considérer pour ce site, mais souhaite avoir davantage de temps pour étudier la question.

De son côté, son adversaire Frédéric Rioux croit qu’il est trop risqué pour la municipalité d’investir sur ce terrain. Il suggère plutôt la construction de minimaisons en périphérie de la ville.

«Je ne suis pas contre les investissements pour les logements sociaux. Sauf qu’il faut prendre le temps de faire des études et regarder si ça peut être bon pour la population. J’aime mieux faire un développement de tiny houses», a-t-il indiqué.

Il n’a pas été possible de joindre la troisième candidate actuellement dans la course, Chantal Pilon.

Dans la municipalité, 1145 familles accordent plus de 50 % de leur revenu en loyer chaque mois.