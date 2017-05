Nicole LeBlanc est décédée «entourée d’amour»

Inoubliable en Rose-Anna Saint-Cyr dans «Le temps d'une paix» et dans la peau de Bella dans «Cormoran», la comédienne québécoise Nicole Leblanc a rendu l'âme entourée de sa famille et tous ses amis proches, mardi soir, après avoir lutté contre un cancer des os. Elle avait 75 ans.

«Elle était entourée d'amour», a confié son grand ami, le comédien Denys Paris, le fameux Ti-coune du «Temps d'une paix» et l'un de ceux qui l'ont veillée en maison de soins palliatifs.

«Tout le monde était là, ses grandes amies Pauline Martin et Janine Careau, ses enfants, sa soeur, son frère. On se relayait à son chevet. Tous ceux qu'elle voulait avoir autour d'elle étaient présents.»

Les dernières années de Nicole Leblanc ont été marquées par la maladie. Selon M. Paris, elle avait eu un cancer dont elle était en rémission. «Mais c'est revenu et ça s'est jeté dans les os», a-t-il révélé.

M. Paris, qui l'a accompagnée au cours des six derniers mois, assure cependant que Nicole Leblanc a accepté sa fin avec sérénité.

«Elle était resplendissante, même quand j'allais la chercher après un traitement à l'hôpital. Elle avait beaucoup maigri, mais elle avait l'air d'un ange. Avant d'aller aux soins palliatifs, elle a pu aller à sa maison de Saint-François avec son ami Jean-Guy et elle a tout réglé. Elle a lâché prise dans sa maison.»

Selon ses volontés, une cérémonie privée sera tenue pour la famille et les proches.

«Ma grande sœur»

Nicole LeBlanc et Denys Paris se sont connus sur le plateau du téléroman «Le temps d'une paix», au début des années 1980. Ils sont très vite devenus des amis intimes.

«La première fois qu'on s'est vus, c'était comme si on se connaissait déjà. On ne s'est jamais lâchés. Elle jouait ma mère à la télé mais dans ma vie, c'était ma grande soeur. Quand nous étions deux ou trois mois sans se voir, on ouvrait toujours une bouteille de champagne quand on se retrouvait», raconte M. Paris.

Dans la vie, ajoute-t-il, Nicole LeBlanc ressemblait beaucoup à son personnage de Rose-Anna. «Elle avait cette force de caractère tout en étant très sensible. Elle était facilement touchée. C'est une femme qui avait beaucoup de compassion.»

Nicole LeFlanc laisse, entre autres, dans le deuil son époux et dramaturge Jean-Claude Germain et leurs enfants, Christine et Renaud. Le couple a d’ailleurs fondé ensemble Le Théâtre du Même Nom (le TMN), d’où est sortie une douzaine de créations, dont on retient surtout Les hauts et les bas de la vie d’une diva, qui a aussi été adaptée pour la télé.