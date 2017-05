Ottawa investit 6 M$ à l'aéroport de Baie-Comeau

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi une aide financière de plus de 6 millions de dollars à l'aéroport de Baie-Comeau.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, en a fait l'annonce au nom du ministre des Transports, Marc Garneau.

L'argent servira essentiellement à refaire la surface de la piste d'atterrissage. Il n'y pas eu de travaux majeurs à l'aéroport depuis 40 ans.

Les opérations quotidiennes ne devraient pas être affectées. Les travaux devraient être exécutés à l'automne.

Le ministre Duclos n’a pas manqué de souligner le professionnalisme de l’aéroport. «On sait que les besoins sont grands. L’aéroport est bien entretenu, mais est sollicité, a souligné le ministre. Il a besoin d’être sécuritaire et efficace. C’est aussi le signal que l’aéroport fait son travail. Quand on évalue les demandes à l’échelle canadienne, on regarde les besoins, mais aussi la capacité des communautés à s’organiser, et à faire du travail crédible.»