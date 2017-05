Philippe Couillard enfile ses patins

En mission économique en Israël depuis vendredi dernier, Philippe Couillard en a profité mercredi matin pour s’amuser et... enfiler ses patins!

Vêtu d’un jersey des Canadiens de Montréal, le premier ministre du Québec a en effet joué au hockey avec de jeunes Israéliens de Holon, près de Tel-Aviv.

L’activité se déroulait dans le cadre de la visite d’une école de hockey financée en grande partie par le Montréalais, Sidney Greenberg, propriétaire d’Astral Média.

Le programme récréatif réunit 450 jeunes israéliens Israéliens, filles et garçons, âgés de 9 à 20 ans, d'origines et de confessions variées (druzes, musulmans, chrétiens et juifs).

Philippe Couillard a remis aux un sac de sports des Canadiens de Montréal.