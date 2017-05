Postes Canada émet un timbre en l’honneur de fêtes musulmanes

Postes Canada a émis cette semaine un nouveau timbre soulignant deux des fêtes musulmanes les plus importantes.

La vignette a été dévoilée mardi au même moment à Toronto et Montréal.

«Les musulmans, qui sont plus d’un million au Canada, sont fiers de vivre dans un pays où règnent la diversité et la démocratie. Ce groupe religieux est l’un des plus fervents et celui dont le nombre de fidèles connaît l’essor le plus rapide», explique sur son site internet la Société d’État.

La vignette consacrée à l’Aïd est l’un de trois nouveaux timbres religieux qui seront émis cette année par Postes Canada.

«Ils témoignent de notre fierté de vivre dans un pays où la diversité fait partie intégrante de notre identité, tant sur le plan de la religion, que sur celui de la culture et des traditions», poursuit-on.

Plus tôt cette année, un timbre soulignant la fête des Lumières célébrée par les hindous a été émis.

Une étiquette postale consacrée à Hanoukka, en l’honneur de la fête juive de huit jours qui a lieu en décembre, se retrouvera sur les enveloppes plus tard en 2017.

«Les nouveaux timbres religieux suivent la tradition de longue date des timbres de Noël. Postes Canada émet des timbres de Noël chaque année depuis 1964», fait valoir la Société d’État.