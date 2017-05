«Rambo» prêt à aller au «batte»

Le représentant syndical des opérateurs de machinerie lourde sur la Côte-Nord, Bernard «Rambo» Gauthier a apporté le café à des manifestants réunis près du boulevard Laure à Sept-Îles lors de cette première journée de grève dans l’industrie de la construction.

Ce matin, Bernard Gauthier a écrit un message sur sa page Facebook avec le style qu’on lui connaît. Le voici tel qu’écrit par «Rambo».

«Bon!! La on vas mettre ça claire! Grève général dans l'industrie de la construction!! Ceux qui sont contre laissé faire, on vas encore allé au batte pour vous autres!! On vas en prendre soins de vos familles TBK!!!»

Pas d’entrevue

Quand TVA Nouvelles a sollicité une entrevue auprès de M. Gauthier, il a décliné l’offre et demandé aux médias de s’éloigner des manifestants pour la prise d’images.

Deux travailleurs rencontrés par TVA à la sortie d’une réunion qui s’est tenue ce matin dans un sous-sol d’église offrent leur appui inconditionnel à leurs représentants syndicaux.

«On tient ça jusqu’au bout, ça c’est sûr » a déclaré un travailleur, drapeau du Conseil provincial à la main.