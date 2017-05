Une adolescente de 16 ans en fugue à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) recherche une adolescente de 16 ans, en fugue depuis le 18 mai dernier.

Marie-Soleil Lessard-Rancourt a quitté son domicile depuis une semaine et pourrait se trouver en Beauce selon les autorités. Le SPVL demande l’aide du public pour localiser l’adolescente

La jeune fille mesure 1 m 60 et pèse environ 75 kg. Elle a les yeux bruns, les cheveux noirs et un piercing à la lèvre inférieure. Elle portait un pantalon «legging» noir et un chandail de couleur bourgogne lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois.

Tout renseignement concernant cette personne doit être transmis rapidement au corps policier le plus près en composant le 911 pour une intervention immédiate ou avec la ligne TÉL-LIEN du SPVL (418 835-5436). Les renseignements reçus seront traités de façon confidentielle.