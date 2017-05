Voies de fait sur un bébé naissant: le père demeure détenu

La juge Réna Émond a refusé mercredi la demande de libération provisoire à Maxime Boyer-Lachaine, ce père de 25 ans accusé d'avoir maltraité un bébé âgé de seulement quelques jours.

Sa coaccusée dans cette affaire, Karine Lessard, 21 ans, a quant à elle été envoyée en thérapie fermée pour ses problèmes de consommation de drogue en attendant la suite des procédures.

Tous deux font face à des accusations de voies de fait causant des lésions, négligence criminelle causant des lésions et omission de fournir les soins nécessaires à un enfant.

Contrairement à sa complice, Boyer-Lachaine possède des antécédents criminels de violence. Il n'a pas réussi à convaincre la juge d'être lui aussi envoyé en thérapie en attendant son procès.

La procureure de la Couronne, Me Audrey Roy-Cloutier, a longuement présenté mardi les faits entourant cette affaire de maltraitance. Le tout est frappé d'une ordonnance de non-publication. Elle a fait un récit choquant et bouleversant des gestes qui ont conduit aux blessures du poupon survenus entre février et avril 2017.