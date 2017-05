5 gadgets qu’on rêve de voir à la STM

La semaine dernière, le Sommet international du transport public réunissait les plus grands fournisseurs d’autobus, de métros et de trains. Lors de ce congrès, les entreprises mettaient en vedette leurs nouveaux gadgets pour rendre le transport en commun encore plus attrayant. Le 24 Heures a fait le tour de ces 330 exposants et y a déniché quelques accessoires qu’on voudrait voir dans les véhicules de la Société de transport de Montréal (STM).

Barres de maintien antibactériennes

Le fournisseur français, Alstom, propose une solution innovante pour réduire les risques de contagions dans ses véhicules : des barres recouvertes de peinture antibactérienne. Cette technique, fréquemment dans le domaine médical, retirerait jusqu’à 90 % des bactéries qui se retrouvent sur les poteaux des véhicules. Habituellement, les barres de maintien sont faites d’acier inoxydable, matériau qui possède déjà plusieurs caractéristiques antibactériennes, mais l’ajout d’une telle peinture serait plus efficace pour optimiser la qualité de l’air.

Zenbus : Application de géolocalisation en temps réel d’autobus

Ayant déjà conquis plusieurs sociétés de transport en Europe, l’application gratuite, Zenbus, permet aux utilisateurs de connaître en temps réel l’emplacement de leur autobus et de savoir si celui-ci sera en retard. C’est à l’aide de la géolocalisation du téléphone intelligent du chauffeur que l’information est emmagasinée et transmise en temps réel aux utilisateurs. Les créateurs de l’application se sont d’ailleurs récemment associés avec la Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu. Depuis novembre 2016, les Johannais peuvent suivre en temps réel l’avancement de leurs autobus.

Bouton d’assistance mobilité réduite

Afin de permettre une meilleure communication entre le chauffeur et ses usagers qui ont des besoins particuliers, le manufacturier de portes pour autobus, Ventura, offre un bouton d’assistance. Lorsqu’une personne à mobilité réduite a besoin d’un support supplémentaire, elle n’a qu’à appuyer sur le bouton de la porte ce qui alertera le chauffeur. Ainsi celui-ci sera conscient qu’un de ses passagers, à l’arrière du véhicule, nécessite un temps supplémentaire pour descendre ou monter ou s’il doit aller lui déployer la rampe d’accès.

Bandeau de charge

Métrolab, un laboratoire de recherche formé par Alstom et la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a développé un bandeau de charge capable d’informer les passagers quant à la place disponible dans le prochain wagon. La couleur rouge indique que l’espace est surchargé et plus la couleur tire vers le bleu, plus il d’espaces libres. Avec un tel bandeau, l’usager peut choisir de se diriger vers une porte plus libre et ainsi ne pas être coincé en sardine avec les autres.

Des couvres planchers astucieux et esthétiques

Le manufacturier de couvres planchers, Forbo, propose un type de tapis qui « nettoie les souliers ». La technologie du tissage permet à la surface de garder la saleté dans le tapis et ainsi ne pas l’étendre dans tous le véhicule. Ce qui, en plus de garder l’endroit plus propre, diminuerait les coûts d’entretien de la carpette. De plus, parmi les centaines de couvres planchers que propose Forbo, l’entreprise offre une grande sélection de vinyle met au goût du jour les planchers d’autobus, notamment avec des modèles ressemblant à un plancher.