Accident mortel à Saint-Bruno: les amis de la victime se confient

La mort d'un adolescent de 16 ans, frappé par une bétonnière alors qu'il était au volant de son scooter à Saint-Bruno, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bouleverse de nombreuses personnes.

La peine est immense pour les deux meilleurs amis de la victime, Christopher Allaire Martel. Ils ont accepté de se confier à TVA Nouvelles.

«Tu ne penses pas vraiment te lever un matin et que ton ami va mourir en soirée. On s'aimait nous trois. On a perdu un de nos camarades. Il va falloir faire avec», a lancé son ami Anthony Lavoie

«Moi, quand j'ai vu son casque, j'ai commencé à pleurer. J'étais écrasé dans le char en arrière. J'étais détruit», a raconté Jérémy Thibeault.

Le jeune homme conduisait son scooter sur l'avenue Saint-Alphonse lorsqu'une bétonnière, qui était immobilisée, s'est mise à reculer. L'adolescent a été heurté et s'est retrouvé coincé sous le véhicule.

Selon des résidents du secteur, le conducteur de la bétonnière voulait se rendre à une ferme, mais il aurait passé tout droit. Il aurait donc décidé de faire marche arrière et l'impact s’est produit.

Un accident qui fait réfléchir

La victime étudiait au Pavillon Wilbord-Dufour, à Alma. Les élèves de cette école ont encore du mal à croire qu'ils ont perdu un des leurs. Quant à ceux qui possèdent un scooter, la tragédie les fait réfléchir.

Christopher Allaire Martel allait justement rejoindre un de ses meilleurs amis afin de lui prêter son scooter pour qu'il puisse lui aussi avoir son permis.

«Mon ami m'a dit pour l'accident. À la minute qu'il m'a dit ça, j'ai dit non. Je ne passe pas mon permis de scooter. C'est terminé», a déclaré Anthony Lavoie.