Accusé d'avoir tué et démembré un sexagénaire

Un homme de 24 ans a été arrêté mercredi et sera accusé en après-midi en lien avec la mort violente de Roland Baker, à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Félix Pagé sera inculpé de meurtre au deuxième degré et outrage à un cadavre. Le suspect de 24 ans et la victime se connaissaient.

La disparition de l'homme de 60 ans avait été signalée mardi matin après qu'il ne soit pas présenté à son travail.

Son corps a été découvert le lendemain à l'intérieur de sa résidence de la rue Plamondon. Félix Pagé habitait un logement situé tout juste en face.

Roland Baker, un homme sans histoire, toujours jovial et prêt à rendre service, avait pris sous son aile le jeune homme pour l'aider à se sortir de ses problèmes de toxicomanie.

Un ami proche nous a confié que sa démarche ne fonctionnant pas, M. Baker aurait voulu prendre ses distances du suspect.

Le meurtre aurait possiblement été commis dans la nuit de lundi à mardi. Mardi matin vers 8h, un voisin immédiat dit avoir entendu du bruit provenant de l'étage supérieur de la maison de la victime, comme si quelqu'un y faisait des travaux de démolition.

Selon ce qu'on a pu apprendre, Roland Baker aurait été tué à l'aide d'un objet contondant. Son corps aurait été par la suite démembré, d'où l'accusation d'outrage à un cadavre.

On ne sait pas si le suspect a tenté de dissimuler les parties du corps à l'intérieur de la résidence, mais les techniciens en scène de crime, de l'identité judiciaire se la Sûreté du Québec et les experts du laboratoire de science judiciaire et de médecine légale ont passé toute la journée et soirée de mercredi à faire des expertises dans la maison.