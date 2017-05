Bébé brûlé dans un parc: la vie d’une jeune maman chamboulée

***Voyez ci-dessus nos explications sur l'incident dans le parc de Terrebonne***

Kayla Marceau, ce bébé de seulement 16 mois qui a subi une grave brûlure chimique dans un parc du secteur La Plaine à Terrebonne, devra vraisemblablement subir une greffe de peau.

La brûlure a complètement nécrosé la peau du bébé, rendant la greffe inévitable.

L’opération sous anesthésie générale devrait avoir lieu au cours des prochains jours, a expliqué Marie-Ève Marceau, la maman de Kayla à TVAnouvelles.ca.

Marie-Ève Marceau | TVA Nouvelles

Cette intervention n’est pas sans risque pour le jeune enfant. La petite Kayla est allergique à plusieurs antibiotiques, ce qui pourrait également compliquer la guérison.

La peau qui lui sera greffée sur la jambe sera cueillie sur une fesse. Puisque Kayla porte des couches, il faudra également surveiller de près l’endroit où la peau sera prélevée.

Cette épreuve, d’abord traumatisante, est devenue stressante pour la jeune maman de 20 ans.

Avenir compromis

Depuis l’incident, les rendez-vous médicaux se sont multipliés pour le bébé et occupent le temps de la jeune maman monoparentale.

Le bandage du bébé doit être changé quotidiennement au CLSC.

Marie-Ève Marceau était en formation afin de devenir préposée aux bénéficiaires lorsque sa fille s’est brûlée.

En raison des nombreux rendez-vous médicaux, elle a dû suspendre sa formation, pour laquelle elle était payée. Un emploi l’attendait au final.

«J’étais sur l’aide sociale avant et là j’avais un emploi. À cause de ça, pour le moment je me retrouve devant rien. Mes parents m’aident, mais ça risque d’être difficile», a expliqué la jeune femme.

«Dans le meilleur des cas, si Kayla guérit vite, je vais pouvoir terminer ma formation et retourner au travail. Je vais avoir un revenu, mais si ça perdure dans le temps, ça va être vraiment difficile», a ajouté la maman.

Une proche de Marie-Ève a mis en place une page Go Fund Me afin de l’aider à affronter les prochaines semaines qui s’annoncent difficiles.

Mise en ligne mercredi en journée, un peu plus de 300$ ont été amassés pour la maman et Kayla.

Enquête policière terminée

Kayla s’est brûlée avec un liquide corrosif qui avait été abandonné dans le parc des Coccinelles.

Après des vérifications approfondies, les policiers ont découvert qu’un sous-traitant avait effectué des travaux, possiblement du nettoyage de graffiti à cet endroit. Le produit corrosif aurait été laissé dans le sable, facilement accessible aux petits.

L’enquête policière conclut qu’il n’y a pas eu de négligence, a indiqué le capitaine Benoit Bilodeau à TVAnouvelles.ca