Bébé Victoria trois ans plus tard

Roland Brouillette se souviendra toujours de sa soirée du 26 mai 2014. Il y a trois ans, presque jour pour jour, l’ex-policier s’est retrouvé dans une course contre la montre pour retrouver bébé Victoria, enlevée à l’hôpital de Trois-Rivières par Valérie Poulin-Collins.

En entrevue à l’émission «Le 9 heures» avec Jean-François Guérin, Roland Brouillette est revenu avec émotion sur cette soirée marquante.

«On ne peut pas oublier cette fameuse soirée du 26 mai 2014, on avait eu un appel à l’effet qu’il y avait eu un enlèvement d’enfant à l’hôpital et au début on espère toujours que ce soit une erreur, mais là il y avait des témoins qui avaient vu une dame partir avec un poupon», se souvient M. Brouillette.

Alors que les parents de la petite Victoria s’imaginaient probablement déjà ne plus jamais voir leur fille, l’opération policière s’est activée à vitesse grand V afin de déclencher le plus rapidement possible une alerte AMBER.

«J’ai tout de suite fait les démarches nécessaires pour faire entrer du personnel, appeler mes supérieurs pour les aviser de l’événement pour qu’on puisse déclencher une alerte AMBER et il y a des photos qui ont été prises avec les caméras de surveillance. Tout ça a permis à partir [l’opération]».

Quatre jeunes allumés

Les médias sociaux ont joué un grand rôle dans la diffusion de l’information et quatre jeunes particulièrement allumés ont identifié la ravisseuse.

«À la suite de l’information des quatre jeunes, on a eu une adresse parce que la dame qui avait enlevé Victoria était leur ancienne voisine, donc je me suis présenté sur les lieux accompagné d’autres policiers (...) et on a fait l’intervention rapidement pour s’assurer de la sécurité de la petite».

«Son regard»

Roland Brouillette l’avoue, retrouver Victoria a été un moment très émotif pour tous les policiers sur place.

«Je me souviendrai toujours de son regard, même si on sait qu’à cet âge-là les enfants ne voient pas ou presque pas, c’est un beau souvenir».

«J’ai récupéré la petite et tout ce que j’avais dans la tête c’était de la ramener à ses parents parce que moi comme policier j’avais vécu un trois heures très intensif, stressant et j’ose même pas imaginer le stress que les parents ont pu vivre».

«C’est toujours très touchant, je ne peux pas m’imaginer un autre résultat de cette soirée parce que la vie aurait été complètement différente pour les parents si on n’avait pas retrouvé la petite Victoria».

Invitée spéciale

Roland Brouillette était accompagné en studio d’une invitée-surprise: la petite Victoria, qui aura trois ans demain.

Vêtue d’une jolie robe rose et portant une boucle dans ses cheveux roux, Victoria a même salué les téléspectateurs de LCN.