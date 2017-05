Chris Cornell a été incinéré

Chris Cornell, retrouvé mort après son concert avec son groupe, Soundgarden, à Détroit, dans le Michigan, le 17 mai dernier sera enterré au Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles lors de funérailles privées ce vendredi, et alors que le service funèbre doit encore avoir lieu, la famille a incinéré son corps mardi.

D’après TMZ.com, la femme de Chris Cornell, Vicki, son frère, Pete, et ses amis, Linda Ramone, la veuve du rockeur des Ramones, Johnny Ramone, et le chanteur J.D. King étaient les seules personnes présentes lors de son incinération dans le célèbre cimetière, ce mardi (23 mai 17).

Ils y seraient restés près d’une heure et reviendront vendredi, quand ses cendres seront enterrées à l’occasion d’une cérémonie privée avec d’autres amis et des membres de la famille. Une fois que le service funèbre aura pris fin, les fans du rockeur devraient pouvoir se rendre au cimetière, et les représentants ont affirmé à TMZ qu’ils se préparaient à recevoir une grande foule.

On compte parmi les célébrités inhumées dans ce cimetière Mickey Rooney, Judy Garland, et Cecil B. DeMille. Une statue de Johnny Ramone y avait été érigée en 2005, près de quatre mois après sa mort.

À la suite du décès de Chris Cornell, sa femme Vicki a fait parvenir un communiqué en condamnant les médicaments contre l’anxiété qui lui avaient été prescrits.

«Ce qui s’est passé est inexplicable et j’espère que d’autres rapports médicaux fourniront des informations supplémentaires. Je sais qu’il aimait nos enfants et qu’il ne les aurait pas blessés en mettant volontairement fin à ses jours », a déclaré la mère de ses deux enfants.

Leur avocat, Kirk Pasich, a ajouté: «La famille estime que si Chris a mis fin à sa vie, il ne savait pas ce qu’il faisait, et que les médicaments ou d’autres substances ont possiblement influencé ses actes».